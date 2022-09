Konsens fürs Klima Kryptowährung Ethereum stellt auf Proof of Stake um Ethereums Wechsel vom Mining zum Konsensverfahren Proof of Stake ist schon lange angekündigt, wurde aber immer wieder aufgeschoben. Jetzt steht das Startdatum. Der Energiebedarf soll nach dem Wechsel schlagartig um 99,95 Prozent fallen. Von Axel Kannenberg

Der Umstieg der Kryptowährung Ethereum auf das Konsensverfahren Proof of Stake hat nun einen offiziellen Starttermin. Wenn Sie diesen Text lesen, sollte er bereits im Gange sein: Bis Redaktionsschluss hieß es, der zweistufige Protokollwechsel solle am 6. September beginnen. Am Anfang steht die Aktivierung des Bellatrix genannten Updates auf der bereits mit Proof of Stake arbeitenden Beacon Chain, wie die Ethereum Foundation mitteilte. Zuvor wurden schon alle Testnetze erfolgreich umgestellt.

Ausschlaggebend für das Update ist das Erreichen der Epoche 144.896. Daraus hat sich das Datum des 6. September um 13:30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit errechnet. Der Begriff „Epoche“ bezeichnet ein Grundkonzept des Staking-Verfahrens von Ethereum: Sie umfasst 32 aufeinander folgende Zeitslots von je 12 Sekunden, wobei in jedem Slot ein zufällig ausgewählter Validierer einen neuen Block vorschlagen kann. Eine solche Epoche dauert also, sofern das Netzwerk optimal läuft, 6,4 Minuten.