Sound-Schal Die Heimkinoanlage kann man nicht zu jeder Uhrzeit aufdrehen und Kopfhörer geben in der Regel keinen Surround-Sound wieder. Ist ein Nackenlautsprecher eine lohnende Alternative?

Panasonics SC-GN01 sieht aus wie ein Nackenkissen für lange Reisen, ist aber gar nicht kuschelig und macht zu viel Lärm, als dass man schlafen könnte. Mit jeweils zwei Lautsprechern an der Vor- und an der Rückseite soll ein Rundumklangerlebnis entstehen. Das kompakte Gerät richtet sich laut Hersteller in erster Linie an Videospieler. Dank einem integrierten Mikrofon mit guter Sprachqualität kann man sich in Online-Matches mit seinen Mitspielern abstimmen.

​​Der gebogene Lautsprecher ist im hinteren Bereich leicht biegbar und liegt bequem im Nacken. Mit rund 245 Gramm ist er vergleichsweise leicht. Selbst nach einer mehrstündigen Spiel-Session drückte er nicht auf den Schultern und auch der Nacken blieb entspannt.