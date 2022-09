Bild: Moritz Reichartz Schnell und günstig Glasfasertarife für Privatkunden In sehr vielen Haushalten wird schnelles Internet per Glasfaser verfügbar. Um von der neuen Technik zu profitieren, müssen Sie einen neuen Vertrag abschließen und dabei einige Besonderheiten beachten. Wir haben die Details sortiert. Von Urs Mansmann

Der Glasfaserausbau läuft auf Hochtouren: Mit 4,4 Millionen neuen Anschlussmöglichkeiten in 18 Monaten hat Deutschland Ende Juni 2022 die Marke von einem Viertel per Glasfaser erreichbaren Haushalten geschafft, so der Branchenverband Breko Anfang September. Und es geht weiter: In vielen Kommunen graben Bagger, werden Leerrohre gelegt und Fasern eingeblasen. In ein paar Jahren wird der Glasfaseranschluss so selbstverständlich sein wie heute DSL oder TV-Kabel.

Für den Kunden bedeutet der Umstieg in der Regel den Abschluss eines neuen Vertrags. Eigenheimbesitzer bekommen in vielen Fällen nur dann einen kostenlosen Glasfaseranschluss, wenn sie auch einen Zweijahresvertrag für den Internetzugang abschließen. Anders sieht es in Mehrfamilienhäusern aus: Der Aufwand pro Wohnung ist hier geringer, bei der Erschließung wird deshalb üblicherweise jede Wohnung angeschlossen, auch wenn der Eigentümer oder Mieter zunächst kein Glasfaser-Internet bucht. Wer als Hauseigentümer einen kostenlosen oder günstigen Glasfaseranschluss angeboten bekommt, sollte zuschlagen, denn eine spätere Verlegung wird möglicherweise erheblich teurer.