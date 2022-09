Meta-Mediathek Die Inhalte der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten sind sehr vielfältig, aber auch sehr verstreut. Hier springt die Android-App Zapp in die Bresche, welche die Streaming-Inhalte senderübergreifend über eine schicke Oberfläche serviert.

Die Open-Source-App Zapp versammelt die Mediatheken-Inhalte von ARD, ZDF, arte, Deutsche Welle & Co an einem Ort. Nach dem Start öffnet sich zunächst die Liveansicht, die anzeigt, was aktuell auf den Sendern läuft. Tippt man auf einen Sender, startet dessen Livestream. Dieser lässt sich nicht nur pausieren, man kann bis zu drei Stunden in die Vergangenheit springen.

Hinter „Mediathek“ steckt eine flotte Suchfunktion, die Inhalte über Sendergrenzen hinweg aufspürt. Die Suchtreffer kann man sich im Anschluss direkt anschauen. Das erinnert nicht zufällig an die Desktop-Software „MediathekView“: Hinter Zapp steht dasselbe Team. Wer seine Lieblingssendung für die Ewigkeit konservieren möchte, kann sie unkompliziert in einer von drei Qualitätsstufen herunterladen.