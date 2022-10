Ein neuer Era E-Book-Reader Pocketbook Era mit Hörbuch-Ambitionen Nein, die Überschrift ist kein Schreibfehler. Era, so heißt der neue Reader des Schweizer Anbieters Pocketbook. Ein flottes Display, Hörbuchfunktionen, ein frischeres Aussehen und mehr Robustheit sollen Kunden locken. Wir testeten, was er kann. Von Michael Link und Alexander Spier

Wer E-Books lesen will, wird auch abseits der ausgetretenen Pfade der beiden großen Anbieter Amazon Kindle und Tolino fündig. Einen interessanten Neuling gibt es von Pocketbook: den Era. Auf seiner Bilddiagonale von 17,8 Zentimeter (7 Zoll) im Fast-Taschenbuch-Format schmökert man fast wie in natura. In der beliebten Größe sind auch die Branchengrößen am Start, nämlich der Kindle Paperwhite Signature Edition (189 Euro) und der Tolino Vision 6 (139 Euro). Und da kommt Pocketbook und brüllt seine ambitionierten Preise in den Dschungel: Der Era soll als „Stardust Silver“-Variante mit 16 GByte 199 Euro kosten, der getestete Era „Sunset Copper“ mit 64 GByte sogar 239 Euro. Schielt Pocketbook auf die Enttäuschten, die sich von der Allmacht Amazons abwenden wollen oder mit Tolino unzufrieden sind?

Den Pocketbook Era gibt es mit 16 oder 64 GByte Speicher.

Auf den ersten Blick macht Pocketbook ein rundes Angebot: Die Firma mit Sitz in Lugano hat wie die große Konkurrenz ein System aus E-Book-Readern und einer Buchcloud. Der Linux-betriebene Era frisst viele E-Book-Formate, sowohl mit als auch ohne DRM (Adobe), sodass auch Bücher aus anderen Shops damit lesbar sind. Auch Comic-Formate wie CBZ und CBR versteht der Reader, und die Onleihe der öffentlichen Bibliotheken klappte im Test ebenfalls ohne Mucken. Außerdem hat der Era Apps: Browser, Bildbetrachter, RSS-Reader, Notizenverwaltung, Taschenrechner, Wörterbücher und sogar Spiele wie Schach und Sudoku. Praktisch ist auch die Anbindung an Dropbox, um darüber Inhalte auszutauschen. Das Shopsystem erlaubt, dass die Leser mit ihren E-Book- und Hörbuchkäufen den Lieblingsbuchhändler um die Ecke unterstützen.