Zahlen, Daten, Fakten Metaversen

Lange interessierten sich überwiegend Sci-Fi- und Gaming-Fans für virtuelle Welten. Das änderte sich 2021, als große Unternehmen Aktivitäten Richtung Metaverse starteten und Mark Zuckerberg Facebook den neuen Namen Meta verpasste.

In den USA gaben im National Tracking Poll 2022 lediglich 31 Prozent der Befragten an, den Begriff Metaverse noch nie gehört zu haben. In Deutschland war der Begriff Metaverse dagegen im Januar 2022 laut Bitkom 74 Prozent der Bürger unbekannt, im August gaben dies noch 67 Prozent an.