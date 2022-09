Bookmark-Kümmerer Wer regelmäßig die Browser unterschiedlicher Hersteller nutzt und Chaos bei der Bookmarkverwaltung vermeiden will, muss auf einen externen Bookmarkmanager in der Cloud setzen – oder auf floccus. Die Freeware gleicht die Bookmark-Bestände verschiedener Browser ab.

Browser unterschiedlicher Hersteller können ihre Lesezeichen nicht miteinander synchronisieren. Wer einen bunten Browser-Zoo unterhält – etwa als Web-Entwickler – steht daher vor der Frage, wo er seine Bookmarks speichert. Grundsätzlich bieten sich Clouddienste wie Raindrop (siehe c’t 2/21, S. 70) dafür an – aber nicht jeder will seinen Bookmark-Schatz in die Hände eines externen Dienstleisters legen. Abgesehen davon integrieren sich solche Dienste nicht voll in den Browser, sondern stellen eigene Bedienoberflächen bereit.

floccus dagegen gleicht die Bookmark-Bestände der Browser selbst ab. Das kostenlose, als Open Source verfügbare Tool bettet sich als Add-on in die Desktop-Browser Chromium, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Brave, Vivaldi und Edge ein – Safari allerdings unterstützt floccus nicht. Für iOS und Android stellt der Entwickler Marcel Klehr stattdessen Clients bereit, mit denen man auf den Bookmark-Bestand zugreift. Außer Bookmarks kann floccus auch die geöffneten Tabs synchronisieren. So findet man in allen Browsern dieselbe Arbeitsumgebung vor.