Bild: Albert Hulm Schnittstellenkurier APIs mit Postman erforschen und entwickeln Programmierschnittstellen auf Basis von HTTP betreiben Webanwendungen, verbinden Maschinen und ermöglichen Automationen. Mit dem API-Analysewerkzeug Postman kommen Sie unbekannten APIs auf die Spur, finden Probleme in eigenen Entwicklungen und generieren sogar Code. Von Manuel Ottlik

c't kompakt Webentwickler und API-Programmierer brauchen einen flexiblen HTTP-Client, um Fehler aufzuspüren oder ein fremdes API zu verstehen.

Mit Postman steuern Sie genau, wie ein HTTP-Aufruf aussehen soll, und bearbeiten komfortabel alle Parameter.

Postman greift Entwicklern unter die Arme, mit Import, Export, Code-Erzeugung und automatischen Tests von APIs.

Wenn vom Web-Protokoll HTTP die Rede ist, denken viele zuerst an Browser: Man gibt eine Adresse ein, der Browser besorgt eine Webseite per HTTP und zeigt sie an. Dieses Szenario beschreibt aber nur einen kleinen Teil dessen, was HTTP kann: Das Protokoll unterscheidet über sogenannte Verben, welche Aktion ausgeführt werden soll. Neben GET , das bei einem Seitenaufruf zum Einsatz kommt, gibt es unter anderem POST , PUT , PATCH und DELETE . Das machen sich moderne Programmierschnittstellen (APIs) zunutze, die den kompletten Lebenszyklus von Objekten abbilden. Welche Aktion gerade ansteht, ist nicht in der URL kodiert, sondern im HTTP-Verb. Objekte anzeigen ( GET ), anlegen ( POST ), aktualisieren ( PUT und PATCH ) oder löschen ( DELETE ). Das ist praktisch, weil der Befehl dann nicht in der URL stehen muss – zum Entwickeln und Fehlersuchen reicht der Browser dann aber nicht mehr aus.