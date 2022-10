Bild: Andreas Martini Zählerbremsen gesucht Stromspartipps für IT, Unterhaltungselektronik und Haushalt Empfindlich steigende Energiepreise rücken ins Bewusstsein, dass ein hoher Verbrauch hart auf die Brieftasche durchschlägt. Energie wird weiter teuer bleiben, also gilt es, Kilowattstunden zu sparen, wo immer möglich. Dieser Artikel hilft, Ihr Sparpotenzial zu finden und auszureizen. Um ein paar Verhaltensänderungen werden Sie nicht herumkommen – wir zeigen die wirksamsten. Von Jörg Wirtgen

Heizung, Fahrzeugpark, Haushalt, Heimelektronik – in dieser Reihenfolge sollten Sie sich Ihre Energiekosten ansehen. Da in diesem Artikel vom Strom die Rede sein soll, kommen hauptsächlich die letzten beiden Punkte zur Sprache, erstere nur am Rand.

Im Schnitt verbrutzeln deutsche Haushalte rund ein Drittel ihrer Stromrechnung für IT-Ausstattung und Unterhaltungselektronik, c’t-Leser vermutlich etwas mehr – aber solche Statistiken und Annahmen bringen Sie nicht weiter, messen Sie lieber konkret nach, achten Sie auf jeden einzelnen Verbraucher.