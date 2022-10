Schlauer putzen Elektrische Zahnbürste Oral-B iO 10 mit 3D-Zahn-Tracking Die Oral-B iO kommt mit einem Bürstenkopf, der sanfter vibriert und oszilliert als die frühere Bauform mit Metallstift. Die zehnte Version soll helfen gründlicher zu reinigen: mit Positionserkennung, künstlicher Intelligenz und einer App, die Anreize schaffen will. Wir haben zum Test mit ihr geputzt. Von André Kramer

Die Wenigsten putzen ihre Zähne gleichmäßig – es putzt sich eben auf einer Seite angenehmer. Langfristig offenbaren sich solche Schwächen beim Zahnarztbesuch. Die Procter-&-Gamble-Tochter Oral-B arbeitet seit Jahren an Lösungen. Ursprünglich sollten Nutzer den Anweisungen einer App folgen, die sechs Regionen im Mund markierte: zuerst 30 Sekunden oben links putzen, danach oben rechts, dann in der Mitte und dasselbe nochmal unten. Auf diese Weise kann man sich immer noch von der Oral-B-App führen lassen. Die neueste Version der Zahnbürste, „iO Series 10“, ermittelt ihre Position im Mund aber über „iOSense“, einer Kombination aus Lagesensoren und künstlicher Intelligenz – App-gesteuert natürlich. Intern zählt sie nun 16 Regionen.

Die magnetische Ladestation der zehnten Generation fällt breiter und höher aus als die vorherige. Sie kommuniziert über Bluetooth mit dem Handstück. Der Magnet bewahrt die Bürste vor dem Umfallen, hält sie beim Aufnehmen aber nicht zu fest. Im Fuß befindet sich jetzt ein Display, das die Uhrzeit anzeigt, wenn es sonst nichts zu tun hat. So findet eine Uhr den Weg ins Bad – auch praktisch. Auf der Oberseite leuchtet ein Kreis aus LED-Streifen auf, wenn die Bürste sich mit der App verbindet. Die sechs Streifen zeigen bei erfolgreicher Verbindung auch den Putzfortschritt in den jeweiligen Mundregionen an.