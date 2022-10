Zahlen, Daten, Fakten Logistik beim Onlinehandel

Pro Jahr erhält jeder in Deutschland im Schnitt 44 Pakete, besonders die zeitweiligen Ladenschließungen haben zu mehr Onlinebestellungen geführt. DHL-Lieferfahrzeuge sieht man hierzulande besonders häufig, aber in der Nische behaupten sich zahlreiche Klein- und Kleinstlieferfirmen und Kuriere und neuerdings liefert auch Amazon selbst aus. Apropos Fahrzeuge: Zurzeit fördert die Politik vielerorts Lastenräder, um Innenstädte von Staus durch Lieferwagen zu entlasten. Kunden kommt es vielfach auf verlässliche und planbare Lieferungen an, etwa damit man zum Annehmen der Pakete zu Hause ist. Zum Verkürzen der Lieferzeiten errichten immer mehr Hersteller im Ausland in den Zielländern spezielle Auslieferungslager.

In Deutschland ist es durch das 14-tägige Rückgaberecht leicht, im Internet bestellte Waren zurückzugeben. Nach einer IBI-Vergleichstudie in mehreren Nationen führt das in Deutschland zwar zu einer höheren Retourenquote. Diese rangiert aber nur im einstelligen Prozentbereich – für Bekleidung ist sie naturgemäß höher. (mil@ct.de)