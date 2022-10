Faser-Spezi Telekom-Router Speedport Smart 4 Plus für Glasfaser-Internet getestet Der Speedport Smart 4 Plus ist flexibel: Er holt das Internet per Glasfaser, Telefonleitung oder Ethernet ins Haus. Wir haben nicht nur geprüft, wie flink das geht, sondern auch, was der Router per VPN schafft. Von Ernst Ahlers

Leichter als die Speedports der Deutschen Telekom bekommt man keinen Router online: anschließen, einschalten, warten, fertig. Das gilt indes nur, wenn das Internet per Telekom-DSL ankommt. Denn hier ist der Kunde über die physische Punkt-zu-Punkt-Telefonleitung identifiziert und muss keine Zugangsdaten eingeben.

Mangels Faser konnten wir nicht live ausprobieren, wie man den Speedport Smart 4 Plus, den derzeit einzigen Telekom-Router mit integriertem Glasfaser-Anschluss, darüber ins Netz bekommt [1]. Viel mehr als das Registrieren seiner Modem-ID, einer 16-stelligen Kennung, per Smartphone sollte nicht nötig sein. So testeten wir den Router via DSL und Ethernet-WAN. IPv6 fürs LAN, Multicast-IPTV (MagentaTV) und Telefonie funktionierten im Telekom-Netz auf Anhieb, was wir aber auch erwartet hatten.