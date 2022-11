Bild: Thorsten Hübner Blaupausen Wie Objekte in JavaScript funktionieren JavaScripts Art der Objektorientierung ist anders als die anderer Sprachen. Daran hat auch die Einführung von Klassen nichts geändert, obwohl es auf den ersten Blick so aussehen mag. So funktioniert das ungewöhnliche System. Von Lars Hupel

c't kompakt JavaScript benutzt sogenannte Protoypen, um die Struktur von Objekten festzulegen, sie voneinander erben zu lassen und ihnen Funktionen zuzuordnen.

Auch die mittlerweile breit unterstützte class -Syntax beruht auf diesem System.

-Syntax beruht auf diesem System. Um alten oder vertrackten Code zu verstehen, muss man die Eigenheiten von Prototypen kennen.

JavaScript geht bei Klassen und Objekten einen Sonderweg. Das dürfte viele Programmierer nicht überraschen, die Sprache ist bekannt für ihre zahlreichen exzentrischen Eskapaden, die – je nach Kontext – erheitern oder frustrieren. Ein gutes Beispiel ist das kuriose Verhalten des Gleichheitsoperators == :

[ ] == 0 ; 0 == "0" ; "0" == [ ] ;