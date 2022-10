Stolpernder Unterhaltungskünstler Android-Tablet Honor Pad 8 mit 12-Zoll-Display im Test Das 12-Zoll-Tablet hat viel Platz auf dem Display und ist flach genug, um in jeder Tasche noch ein Plätzchen zu finden. Bei den Updates hat Honor jedoch den Trend zu mehr Transparenz nicht erkannt. Von Steffen Herget

Schick ist sie, die blaue Aluminiumflunder. Das knapp 350 Euro teure Honor Pad 8 versteckt seine Technik in einem sauber verarbeiteten Metallgehäuse. Der Rahmen hat außer für die USB-C-Buchse, das winzige Mikrofonlöchlein und die Lautsprecheröffnungen keine Unterbrechungen, eine SIM-Schublade oder einen Einschub für eine Speicherkarte gibt es nicht. Lautstärkewippen und Einschalter sitzen links oben, wenn man das Pad 8 im Querformat hält. Als biometrische Entsperrmethode akzeptiert das Honor-Tablet lediglich die Gesichtserkennung, ein Fingerabdrucksensor ist nicht eingebaut. Das gute halbe Kilo Gewicht verteilt sich gleichmäßig auf das 7 Millimeter schlanke Tablet. Aufgrund des Kamerabuckels liegt es allerdings nicht flach auf dem Tisch, sondern kippelt beim Tippen.

Herzstück ist das 12 Zoll große Display, das von gleichmäßigen, neun Millimeter breiten Rändern eingefasst ist. Das LCD-Panel zeigt zwar kein so tiefes Schwarz und so knallige Farben wie hochwertige OLED-Bildschirme, gefällt im Test aber mit einer knackigen Schärfe und natürlichen Farbdarstellung. Die Farbtemperatur lässt sich frei einstellen. Ein E-Book-Modus schaltet das Display auf Schwarz-Weiß, hat aber keine weiteren Auswirkungen etwa auf die Laufzeit. Die Oberfläche des Bildschirms spiegelt stark, das stört jedoch nur in hellem Sonnenlicht, wenn die Displayhelligkeit an ihre Grenzen kommt. Schade, dass Honor keinen passenden Stift für das Tablet anbietet, damit könnte man auf der großen Fläche einiges anfangen. Ein Tastatur-Cover gibt es ebenfalls nicht. Für Filme oder Serien unterwegs macht der Bildschirm eine gute Figur, und auch beim Lesen kleiner Schriften oder ganzer DIN-A4-Seiten hatten wir keine Schwierigkeiten.