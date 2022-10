Angepasst ANC-In-Ear-Hörer Bose QuietComfort Earbuds II Mit den QuietComfort Earbuds II legt Bose seine bislang besten In-Ear-Hörer vor. Sie markieren auch das Ende einer besonderen Ingenieurs-Karriere. Von Robin Brand

Die QuietComfort Earbuds II passen ihren Klang automatisch an das Ohr ihres Trägers an – als erstes Headset von Bose. Laut Senior Engineer Dan Gauger arbeitet der Konzern bereits seit 12 Jahren an dem Konzept, die Idee dazu habe er schon vor 15 Jahren gehabt (siehe Kasten).

Die In-Ears messen den Gehörgang jedes Mal aus, wenn man sie aus dem Ladecase nimmt und ins Ohr steckt – vollautomatisch und in Sekundenbruchteilen. Sie spielen dafür einen hörbaren, aber nicht unangenehmen Ton ab und messen mit einem in den Ohrkanal gerichteten Mikrofon den Frequenzgang. Anhand dieser Messung individualisieren sie dann den Klang, die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und den Transparenzmodus; „Custom Tune“ nennt Bose diese Technik.