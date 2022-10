Blitz-Entwickler Das Autokorrektur-Plug-in Radiant Photo verbessert Fotos mit wenigen Handgriffen. Die Resultate sind jedoch durchwachsen.

Das Photoshop-Plug-in „Perfectly Clear“ verbesserte lange Jahre Fotos mit einem Klick. Die Firma Radiant Imaging tritt nun das Erbe des nicht mehr weiterentwickelten Programms an. Radiant Photo läuft selbstständig und als Plug-in in Adobe Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom Classic und Corel PaintShop Pro, dem es als Perfectly Clear in der Ultimate-Version lange beilag. Die Mac-Version ist für Apple-M1- und -M2-Prozessoren optimiert.

Radiant Photo öffnet JPEG- und Raw-Fotos und analysiert sie zunächst. Es findet Gesichter, sofern die Personen keine Brille tragen, verdeckt sind oder zu dunkel aufgenommen wurden. So kann man die Haut glätten, Zähne aufhellen und Augen betonen; bei starker Anwendung entstehen dabei deutlich sichtbare Artefakte beispielsweise an den Lippen.