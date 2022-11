Wunderlampe Ein Retrofit-LED-Leuchtmittel macht alte Leuchten zu smarten Lichtern. Das A80 für die E27-Fassung ist nicht nur besonders hell, es taugt auch als Bewegungsmelder.

Das Retrofit-Leuchtmittel A80 der Signify-Tochter WiZ ist deutlich größer als eine herkömmliche Glühbirne. Mit einem Umfang von 8,3 Zentimetern und einer Länge von 16,3 passt es nicht in jede Leuchte. Dafür strahlt es das Licht über den großzügigen Diffusor auch nach oben ab und ist mit 2452 Lumen bei 18,5 Watt Verbrauch so hell wie eine 150-Watt-Birne. Damit ist das Leuchtmittel mehr als hell genug für den Esstisch. Die Lampe ist sowohl mit Warmweiß-/Kaltweiß-LEDs als auch mit RGB-LEDs bestückt.

Das A80 empfängt Funkbefehle via Bluetooth oder WLAN im 2,4-GHz-Band. WiZ-Produkte sind generell ohne Nutzer-Account auch per App steuerbar, nur für erweiterte Funktionen wie die Sprachsteuerung via Alexa oder Google Home muss ein Account angelegt sein. Wir testeten die Lampe mit der neuen WiZ-App, die als Beta-Version bereits in den Stores für Android und iOS zu finden ist.