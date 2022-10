Bild: KI-Bildgenerator midjourney Wir sind die Roboter Sechs Plug-ins, die Audioproduktionen mithilfe künstlicher Intelligenz mischen und polieren Neue Audioprogramme werben mit künstlicher Intelligenz, die aus einer Kellerdemo auf Knopfdruck einen Hit zaubern soll. Wir testen sechs Plug-ins, wie sie den Klang von Musikstücken, Podcasts und Tonspuren verbessern. Von Hartmut Gieselmann und Kai Schwirzke

Es war noch nie so einfach, Musik und Podcasts aufzunehmen, per Software abzumischen und den fertigen Mix auf einer Streaming-Plattform zu veröffentlichen. Doch gerade Hobbyproduzenten sind oft enttäuscht, dass ihr Song trotz sorgfältiger Arbeit am Ende nicht so gut klingt wie eine Profiproduktion aus dem Radio. Abhilfe versprechen neue Plug-ins, die eine Aufnahme analysieren und mittels Algorithmen abmischen. Diese wurden mit Machine Learning oder Deep Learning trainiert. Derartige Plug-ins können auch Profis helfen, wertvolle Zeit zu sparen und aus einem Mix das letzte Quäntchen Sound herauszuholen.

In diesem Test vergleichen wir vier Plug-ins des deutschen Entwicklers Sonible mit zwei des US-Unternehmens iZotope. Die sechs Plug-ins lassen sich in jede gängige Digital Audio Workstation (DAW) sowie größere Videoschnittprogramme Audio-Editoren für Podcasts einklinken.