Bild: Coachwhisperer

Du kannst noch!

Wearables auf dem Fußballplatz liefern viele Trainingsdaten

Anstatt vom Spielfeldrand zu brüllen, flüstern Trainer ihren Spielern per Wearable Anweisungen ins Ohr. Sensoren messen die Bewegungen, Laufwege und in Zukunft sogar körperliche Leistungsdaten und offenbaren so individuelle Stärken und Schwächen.

Von Arne Grävemeyer