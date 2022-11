Stromspartipps unserer Leser

Zu unserer Artikelstrecke „Strom sparen mit smarter Technik“ erreichten uns viele Leserhinweise. Einige davon lassen sich sogar ganz ohne teure Technik umsetzen, nur mit eigener „Smartness“ und Konsequenz.

Mit einem smarten Zwischenstecker wie dem Shelly Plug S kann man angeschlossene Geräte fernsteuern und sie nach einer gewissen Zeit (oder zufallsbasiert) auch automatisch abschalten lassen.

Unsere Artikel zum Thema Energiesparen in c’t 22/2022 wurden in den sozialen Netzwerken und in unseren Foren intensiv diskutiert. Zum Beispiel gab es reichlich Feedback zu unserem Tipp, Router des Nachts abzuschalten. Man sollte sicherstellen, dass auch ohne Internetverbindung ein Notruf (auch der einer eventuell vorhandenen Alarmanlage) abgesetzt werden kann – etwa über ein Mobiltelefon mit gutem Empfang in der Wohnung. Ebenfalls, so gab Nutzer „F0xi“ zu bedenken, würden viele Geräte nachts Updates aus der Cloud ziehen oder Backups dort speichern. Daher sollte man versuchen, die Zeiten anzupassen.

Der Forenuser „Whynodd“ kommentierte unter anderem, dass man den für Duschwasser genutzten Durchlauferhitzer nur so weit aufdrehen sollte, dass man mit dem Wasser ohne Mischen angenehm duschen kann. Das spare überdies auch Fummelei an der Mischarmatur, dass das Wasser direkt in der gewünschten Maximaltemperatur aus dem Hahn komme.