Zahlen, Daten, Fakten Smartphones

Vergleicht man die Verkaufsregale für Smartphones von heute mit denen von früher, so hat sich der Wildwuchs der frühen Jahre zu einem lichten Wald verändert: Etliche Hersteller sind weg vom Fenster und auch bei den Betriebssystemen läuft es auf eine Dominanz von Android-Geräten mit einem je nach Land unterschiedlich starken Gegengewicht durch iOS-Geräte hinaus. Ohne Smartphone kommt heute beinahe kein Jugendlicher mehr aus. Die Entwicklungsschritte bei Handys sind nicht mehr so riesig wie in den Anfangsjahren, und das – sowie die stark angestiegenen Preise – hat den Wechsel zu neuen Geräten etwas verlangsamt. Bei den Kaufkriterien setzen c’t-Leser in unserer Newsletter-Umfrage andere Prioritäten als anderswo Befragte. Unter c’t-Lesern spielt nämlich die langfristige Updateversorgung die Hauptrolle, während ihnen robustere Deckgläser nicht so wichtig erscheinen wie dem Rest der Welt. (mil@ct.de)