Laut lesen lassen Der kostenlose BookPlayer verwaltet Hörbücher und spielt sie mit praktischen Zusatzfunktionen ab.

BookPlayer spielt Hörbücher, -spiele und Podcastepisoden im AAC- oder MP3-Format auf iPhones und Macs mit Apple-Chip ab. Via AirDrop, Dateifreigabe oder Share-Sheet gelangen die Dateien (einzeln oder als Zip-Container) in die Sammlung der App, wo man sie in Wiedergabelisten zusammenstellen kann.

Die sortierten Listen kann man in einen Hörbuch-Band umwandeln, die untergeordneten Dateien stellt BookPlayer fortan als Kapitel dar. Die App kann die Abspielgeschwindigkeit von halbem bis vierfachem Tempo tonhöhenneutral anpassen, zwischen 0,8-facher und zweifacher Geschwindigkeit bleiben Lesestimmen weitgehend frei von Artefakten.