Dicker Überflieger Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090 24GB OC im Test Die erste Grafikkarte im Testlabor mit Nvidias neuer GeForce RTX 4090 stammt aus Asus’ TUF-Gaming-Reihe. Sie pulverisiert geradezu die bestehenden Höchstwerte in den c’t-Benchmarks und ist mit optionalem Silent-BIOS sogar richtig leise. Dafür ist ihr Preis aber auch gepfeffert. Von Carsten Spille

Die Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090 24GB OC ist ein riesiger Apparat, dem es in vielen PC-Gehäusen zu eng wird. Speziell die Länge von 35 Zentimetern dürfte oft für Probleme sorgen.

Wir waren gespannt auf die Testergebnisse der GeForce RTX 4090, denn Nvidias Leistungsversprechungen klangen verlockend: Bis zu viermal so schnell wie bisherige High-End-Karten sollte die RTX 4090 werden und damit auch 4K-Gaming in maximaler Detailstufe mit hoher Bildrate stemmen. Das klappte mangels passender Software zwar (noch) nicht, aber auch mit Faktor 2 in realer Spieleleistung gegenüber Nvidias GeForce RTX 3090 braucht sich die RTX 4090 keinesfalls zu schämen. Doch nicht nur die Leistung macht einen Sprung, selbst die hohen Preise, die Nvidia für die eigenen Karten empfiehlt, werden von den Grafikkarten der Fertigungspartner noch übertroffen, sodass eine RTX 4090 derzeit mehr als 2000 Euro kostet. Über die technischen Details der 24-GByte-Karte haben wir in [1] bereits geschrieben, eine Übersicht über Taktraten, Shadereinheiten und Co. finden Sie in der Tabelle.

Asus selbst verlangt für die TUF Gaming OC in seinem Webshop derzeit rund 2220 Euro, so viel also, wie zu besten Zeiten des Krypto-Mining-Booms für die inzwischen halb so teure RTX 3090 fällig wurde. Wer bereit ist, die Riesensumme zu zahlen, bekommt ein wahres Monster von Grafikkarte – auch abseits der Performance. Mit über 2,3 Kilogramm Gewicht, knapp 35 Zentimetern Länge und offiziellen 3,65 Slots Breite muss man schon sehr viel Platz im PC-Gehäuse freiräumen. Asus legt eine GPU-Stütze bei, damit die Karte sich nicht durchbiegt. Im Leerlauf und bei geringer Last stehen die drei 10-Zentimeter-Lüfter still und die Karte allein schluckt mindestens 20 Watt, mit vier angeschlossenen Displays sogar knapp 37.