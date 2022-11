Bild: Michael Vogt Dilemma Längst lenken undurchsichtige Mechanismen im Datennetz die allgemeine Aufmerksamkeit. Die Unterschiede zwischen echten Neuigkeiten und Fake News sind sehr schwer wahrzunehmen und noch schwieriger zu beweisen. Wie kann es ein aufrichtiger Ordnungshüter da vermeiden, in einem alptraumhaften Labyrinth aus Pflicht, Gewissen, Kommunikation und Manipulation verlorenzugehen? Von Ulf Fildebrandt

Die Rufe wurden immer lauter. Liam März näherte sich dem Hauptzug der Demonstration von der Seite, sodass ihn die große Masse nicht bemerkte. Eine Gruppe von Einsatzbeamten stand in voller Montur neben den Schaufenstern eines Kaufhauses und betrachtete die laut grölenden Demonstranten.

Sein Blick fiel auf die Schilder, die sie in die Höhe reckten. Bunte Zeichen sprachen eine deutliche Sprache: „Kein Geld für Polynesien!“ – „Sollen sie doch ertrinken!“ Unzählige weitere Parolen wiederholten die Botschaft. Wenn er den Männern und Frauen in die Gesichter schaute, sah er ihre Wut. Diese entsprang der Angst, dass sie vielleicht nicht mehr zweimal im Jahr in den Urlaub fliegen konnten. Sie sahen nicht so aus, als müssten sie Hunger leiden.