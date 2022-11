Bild: Albert Hulm Es liegt was in der Luft Sensor identifiziert Gasmoleküle anhand ihrer Ionisierungsenergie Tüftler in Göttingen haben einen nahezu universellen Gasdetektor entwickelt: Der kleine Sensor schnüffelt sich durch das ganze Spektrum der Ionisierungsenergien und kann dabei die unterschiedlichsten Substanzen in der Luft nachweisen. Von Arne Grävemeyer

c't kompakt Um Spuren zahlreicher Gase in der Luft zu erkennen, gibt es mehrere Verfahren. Jedes davon kann allerdings bestimmte Substanzen nicht wahrnehmen, hat also seine eigenen „blinden Flecken“.

Ein neuer Ansatz liefert einen kompakten Sensor mit breitem Spektrum, der in Zukunft sogar das Smartphone ergänzen könnte.

Bisherige trainierbare elektronische Nasen messen Geruchsstoffe, die sich an Nanostrukturen anlagern.

Bei Großbränden oder Störfällen in der chemischen Industrie warnen die Behörden: „Halten Sie Fenster und Türen geschlossen!“ Feuerwehr und Technisches Hilfswerk stehen dann vor dem Problem, möglichst schnell zu ermitteln, welche Chemikalien ausgetreten sind oder sich im Feuer gebildet haben und wie sich diese mit dem Wind verbreiten. Die heutige Lösung für solche Fälle sind mobile, auf Lkw montierte Massenspektrometer, mit denen eine Stofferkennung möglich ist. Dabei handelt es sich um sehr teure Geräte, die nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen und in zeitaufwendigen Verfahren eine genaue Gasanalyse an einem Standort vornehmen.

Das Start-up eyyeon hat in Göttingen einen vergleichsweise winzigen Sensor entwickelt, etwa in der Größe eines Filmdöschens, der in Zukunft ebenfalls eine Analyse der Gasspuren in der Luft vornehmen kann. Ein vollständiger Scan soll damit binnen weniger Minuten erfolgen. Zudem lädt ein derartig kompaktes und preisgünstig herzustellendes Bauteil geradezu dazu ein, ganze Sensornetze zu installieren. Damit könnten Katastrophenmanager in Zukunft die Ausbreitung gesundheitsgefährdender Stoffe räumlich nachverfolgen. Mithilfe meteorologischer Daten können sie dann Anwohner zielgenauer warnen. Auch unabhängig von Katastrophenfällen eignen sich solche Sensornetze etwa dazu, in Industrieparks die Umweltbedingungen zu überwachen und nachzuverfolgen, von wo und in welche Richtung sich schädliche Stoffe verbreiten.