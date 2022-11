Bild: Moritz Reichartz Die Nichtkauf-Beratung Wie Sie Ihr Smartphone länger behalten und betreiben Vielleicht brauchen Sie gar kein neues Smartphone, schließlich haben Sie doch ein gutes. Nur zwei bis drei Jahre werden Smartphones im Schnitt genutzt – das geht länger. Wir zeigen, was Sie für Ihr Android- und iOS-Smartphone tun können, wenn der Speicher knapp wird, die Updates ausbleiben oder der Akku schlapp macht. Von Jörg Wirtgen

c't kompakt Eine ältere Android- oder iOS-Version stört beim Weiterbetrieb kaum, aber bei ausbleibenden Sicherheitsupdates müssen Sie ein paar Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.

Gealterte Akkus und gesplitterte Displays lassen sich bei vielen Smartphones ersetzen.

Wenn der Speicher voll ist, hilft aufräumen, aber irgendwann werden Sie sich einschränken müssen.

Was nützt eine geringfügig bessere Kamera, wenn die des eigenen Smartphones reicht? Was will man mit 512 GByte Flash, wenn die vorhandenen 128 noch nicht voll sind? Was soll ein schnellerer Prozessor, wenn man sein Handy noch nie lahm fand? Auch die steigenden Preise vieler Lebensbereiche sind ein guter Grund, sich kein neues Smartphone zu kaufen.

Tatsächlich wird Ihr Smartphone Sie noch eine Weile begleiten, wenn Sie ihm ein wenig Aufmerksamkeit widmen. Von einem High-End-Smartphone dürfen Sie durchaus erwarten, dass es Ihnen mindestens fünf Jahre zuverlässig zur Seite steht, aber auch günstigere Telefone bleiben Ihnen mit kleinen Einschränkungen länger als drei Jahre treu. Im Folgenden geben wir Ihnen Tipps, wie Sie Ihrem Smartphone neues Leben einhauchen.