ANC-Kopfhörer Bluetooth-Kopfhörer sollen Lärm wegfiltern, Wichtiges durchlassen, beim Abnehmen stoppen, ach ja, und gut klingen. Der Sennheiser Momentum 4 bekommt das alles hin.

Die weichen, vom Anwender leicht austauschbaren Ohrpolster des Sennheiser Momentum 4 schmiegen sich angenehm an den Kopf; mit 40 × 57 mm Innenmaß sitzen sie eher eng, große Ohren fühlen sich ab 45 mm wohler. Die rechte Muschel reagiert auf Berührungsgesten, hierüber steuert man die Wiedergabe. Nimmt man den Kopfhörer ab, stoppen Musik oder Video, beim Aufsetzen gehts weiter. Beides klappte bei uns zuverlässig und zügig; manchmal allerdings spielte die Musik direkt los, wenn man den Kopfhörer nur woanders hinlegte.

Der Momentum 4 klingt druckvoll und detailreich mit klaren Höhen und kräftigen, immer differenzierten Tiefen bis hinunter in den präzisen Subbass. Das Stereobild ist für einen geschlossenen Kopfhörer angenehm breit. In der App (Android, iOS) individualisiert ein Equalizer den Klang, allerdings nur recht grob in drei Frequenzbereichen. Der individuelle Hörtest in der App macht auch nichts anderes, als alle Kombinationen dieser drei Regler der Reihe nach vorzuspielen.