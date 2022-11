Bild: Moritz Reichartz Die verbotene Frucht Asahi Linux auf Macs mit Apple-Chips installieren Das Asahi-Linux-Projekt will eine alltagstaugliche Linux-Distribution für Macs mit den flotten und effizienten Apple-Prozessoren entwickeln, die auch bei Linux-Enthusiasten gut ankommen. Wir zeigen, wie Sie die Alpha-Version installieren, ohne komplizierten Jailbreak oder virtuelle Maschinen. Von Niklas Dierking

c't kompakt Experimentierfreudige Nutzer können auf Macs mit Apple-Chips Asahi Linux als Boot-Option neben macOS installieren.

Unsere Anleitung führt durch den Installer und bewahrt Sie vor Fallstricken.

Die Alpha-Version von Asahi Linux funktioniert auf einem Mac mini mit M1-Chip erstaunlich gut, auch wenn sie noch unfertig ist.

Macs sehen schick aus und in ihnen steckt leistungsfähige und effiziente Hardware: Seit 2020 kommen Apples eigene M-SoCs (Systems-on-Chip) zum Einsatz. Je nach Anwendungsbereich laufen Apples ARM-Chips der x86-Konkurrenz von AMD und Intel durchaus den Rang ab. Pauschale Aussagen darüber, welche Plattform in puncto Rechenleistung die Nase vorn hat, gestalten sich aber schwierig, wie wir in unserem umfangreichen Systemvergleich festgestellt haben [1]. Fest steht: Die Apple-Chips werkeln bei gleicher Leistung effizienter als ihre AMD- und Intel-Kontrahenten. Die Apple-Geräte haben aber einen stolzen Preis; außerdem büßen Nutzer gegenüber einem Selbstbau-PC an Flexibilität ein und verzichten auf die Möglichkeit, Komponenten zu einem späteren Zeitpunkt aufzurüsten.

Die attraktive Ausstattung weckt auch Begehrlichkeiten im Linux-Lager. Das Oberhaupt der Kernel-Entwicklung, Linus Torvalds, schrieb Ende 2020 im Forum der Webseite realworldtech.com, er würde „liebend gerne“ ein Notebook mit M1-Prozessor nutzen, aber nur wenn Linux darauf läuft. Auf ein ARM-Notebook mit Linux warte er schon lange. Das Projekt Asahi Linux hat sich dieser Herausforderung gestellt und arbeitet seit dem Release der M1-Macs daran, Linux für Apples ARM-Systeme flottzumachen. Seit März 2022 gibt es ein Alpha-Release. Im Juli veröffentlichte Torvalds Kernel 5.19 und schrieb die obligatorische Ankündigungsmail auf einem MacBook mit Apple Silicon, auf dem Asahi Linux läuft. Auch die Compile-Farm des gcc-Projekts hat inzwischen einen M1-Mac mit Asahi im Einsatz (siehe ct.de/y1a4). Wenn Sie ebenfalls Linux auf dem Mac ausprobieren wollen, erfahren Sie im Folgenden, wie Sie das Spezial-Linux neben macOS installieren und welche Baustellen Asahi noch angehen muss.