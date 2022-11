Aufpolierter Medienwürfel Fire TV Cube der neuen Generation im Test Als Streamingplayer mit integrierter Sprachassistentin konnte Amazons Fire TV Cube viele Fans gewinnen. Das neue Modell bringt eine Reihe von Veränderungen – manche wurden herbeigesehnt, einige kommen unerwartet, nicht alle sind gelungen. Von Nico Jurran

Der erste in Deutschland erhältliche Fire TV Cube sah mit seiner glänzenden Oberfläche noch wie ein typischer Streaming-Player aus, trotz integrierter Sprachassistentin Alexa samt (abschaltbarer) Fernfeldmikrofone. Der Stoffbezug der neuen Generation weckt hingegen gleich Assoziationen an Amazons Smart-Speaker der Echo-Reihe – und macht optisch auch mehr her. Dennoch gilt weiterhin, dass die integrierten Lautsprecher nur für Alexas Antworten gedacht sind. Musik und Filmton erschallen ausschließlich über einen angeschlossenen Audio/Video-Receiver, eine Soundbar oder gekoppelte Echo-Geräte mit Lautsprecher (wie die Echo Studios).

Der neue Cube verschiebt die Leistungsgrenze der Fire-TV-Reihe weiter nach oben – aufgrund seines Octa-Core-Prozessors ist der neue Würfel laut Amazon rund 20 Prozent leistungsfähiger als sein Vorgänger. Dadurch starten Apps schneller und Games laufen flüssiger. Spannender ist da, dass der neue Cube Wi-Fi 6E unterstützt und mit einem entsprechenden Router reibungsloses Streaming auch in vollen Netzen ermöglicht. Zudem braucht man dank Ethernetanschluss keinen Micro-USB-Adapter mehr, um eine Kabelverbindung zum Internetanschluss herzustellen.