Zahlen, Daten, Fakten Programmieren

Ohne Software läuft heutzutage kaum ein Gerät. In Algorithmen zu denken, ein Gefühl dafür zu bekommen, gehört zu den wichtigen Fertigkeiten in dieser Zeit. Man hat aber schon früher damit Erstaunliches zuwege gebracht, wie der Kalender unten zeigt. Coden lernt man zwar immer mehr auch in Schulen, doch bleibt das Lernen oft eine Frage der Eigeninitiative, zum Beispiel mithilfe von Blogs, Onlinekursen und anderen Formen des Selbststudiums. Als beliebteste Programmiersprachen liegen immer noch Python, Java sowie JavaScript vorn. Je nach Sprache kann ein simples „Hallo Welt“-Programm schon mal sehr aufwendig werden. Als Entwicklerwerkzeuge benutzen auffallend viele keine Entwicklungsumgebung wie Visual Studio Code, sondern beschränken sich auf einen Editor wie Notepad++. Bei den meisten Programmieraufgaben ist Anbietern eine plattformübergreifende Kompatibilität wichtig. Es zeichnet sich ab, dass die Dominanz von Windows bei Desktopanwendungen zurückgeht zugunsten von macOS. (mil@ct.de)