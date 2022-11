Neutraler Kopfhörer Ollo hat offenen Kopfhörer S5X speziell auf Dolby Atmos abgestimmt und lockt mit neutralem Frequenzverlauf sowohl Musikproduzenten wie auch Klangpuristen.

Der Kopfhörerspezialist Ollo Audio aus Slowenien ist hierzulande kaum bekannt. Seine geschlossenen und offenen Modelle richten sich in erster Linie an Musikprofis, die einen neutralen Kopfhörer suchen. Insbesondere wenn sie fernab von ihrem Studio Musik ohne kalibrierte Abhörmonitore mischen, benötigen sie eine verfärbungsarme Abhörmöglichkeit, die viele Consumer-Modelle mit ihrer Bass- und Höhenbetonung nicht bieten.

Ollo forscht in seinem Labor nach der optimalen Frequenzkurve und erklärt in seinen auf der Webseite verfügbaren Messprotokollen haarklein die akustischen Details. Für den offenen S5X konzipierte der Hersteller einen eigenen Frequenzverlauf (Target Curve), der speziell auf die Vorgaben von Dolby zur Wiedergabe von Atmos-Stücken in 3D-Audio abgestimmt wurde. Dazu reduzierte Ollo den Pegel im Bassbereich und in den unteren Mitten leicht, um mehr Klarheit herauszukitzeln und die Ortung zu verbessern.