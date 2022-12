Vorsicht Kunde Abgerechnet FedEx nervt Kunden mit Inkasso Wer eine Rechnung bereits beglichen hat, möchte ungern ein zweites Mal zur Kasse gebeten werden. Beim Rechnungsmanagement von Logistiker FedEx ist aber einiges so unlogisch, dass es schon mal zu unschönen Mahnungen trotz bezahlter Rechnung kommt. Von Tim Gerber

Anfang August erwarb Peter G. eine Schallplattenwaschmaschine aus Hongkong. Der Verkäufer sandte sie mit dem Logistikunternehmen FedEx nach Deutschland. Am 11. August kontaktierte der Paketdienst den Kunden und bat ihn, diverse Unterlagen für die Zollabwicklung zu übersenden. Das erledigte Peter G. noch am selben Tage.

Am 13. August kam der FedEx-Kurier, um das Paket auszuliefern, sofern der Kunde die Zollgebühr in Höhe von 122,11 Euro vor Ort und in bar bezahlt. Die Zahlung auf elektronischem Wege oder per EC-Karte bot FedEx im Fall von Peter G. nicht an. Nachdem er die Gebühr also in bar beim Kurier bezahlt hatte, erhielt Peter G. sein Päckchen und eine Bestätigung.