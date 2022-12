Bunter Hund 340-Euro-Smartphone Motorola Edge 30 Neo im Test Mit auffälligen Farben sticht das Motorola Edge 30 Neo hervor, doch das Design ist nicht alles: Das Smartphone überzeugt auch beim Display und der Akkulaufzeit. Von Steffen Herget

Das schlanke und verhältnismäßig kompakte Motorola Edge 30 Neo liegt gut in der Hand und flutscht in jede Tasche. Das Smartphone wird außer in den beiden schlichten Varianten Schwarz und Silber auch in Grün und Lila verkauft. Die Verarbeitung ist insgesamt gelungen, einzig die deutlich spürbare Kante um das Display herum stört ein wenig bei Wischgesten vom Bildschirmrand. Die Hauptkamera steht zweieinhalb Millimeter weit hervor, allerdings aus gutem Grund: Ein feiner LED-Ring umschließt das Modul und fungiert als Benachrichtigungsleuchte – die man allerdings nur sieht, wenn das Handy auf dem Display liegt. Ein transparentes Case gehört zum Lieferumfang.

Für die Preisklasse herausragend ist das Display des Edge 30 Neo. Der Bildschirm mit kontraststarkem OLED-Panel bietet Raum für 2400 × 1080 Bildpunkte auf 6,3 Zoll und leuchtet beeindruckend hell. Die adaptive Helligkeitssteuerung hievt das Display bis auf über 1000 cd/m2, das reicht auch in hellem Sonnenschein, um alles erkennen zu können. Der recht feinfühlig agierenden Automatik kann man die Helligkeitsregelung beruhigt anvertrauen, bei manueller Regelung bleibt das Display mit einer Helligkeit von rund 500 cd/m2 deutlich darunter.