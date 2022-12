Viermal schnell USB-Hubs mit vier Ports und 10 Gbit/s Moderne Notebooks haben zu wenige USB-Buchsen, manche sogar nur USB-C. USB-Hubs vervielfältigen die Ports und binden nicht nur Maus und Tastatur an, sondern in der 10-Gbit/s-Variante auch schnelle USB-Medien. Sechs aktuelle Hubs haben wir im Test. Von Lutz Labs

Die USB-Schnittstelle wird immer schneller. Die ersten USB4-Geräte verbinden sich mit 40 Gbit/s mit dem PC, eine Verdoppelung auf 80 Gbit/s ist bereits angekündigt. Und schnelle USB-SSDs sind nicht sehr teuer: Ab 80 Euro bekommt man welche mit 1 TByte Kapazität, die Daten mit rund 1 GByte/s liefern. Doch wer mehrere davon über einen USB-Hub mit dem PC verbinden will, wird oft von der Technik ausgebremst, obwohl die Spezifikation für USB 3.2 Gen 2 mit 10 Gbit/s im kommenden Jahr den zehnten Geburtstag feiert. Man muss schon genau hinschauen, um einen Hub zu finden, der 10 Gbit/s auch an mehrere „Downstream“-Ports für Peripheriegeräte durchleitet.

Viele Notebooks haben außerdem nur eine oder zwei schnelle USB-Schnittstellen, die häufig auch zum Laden dienen. Der Bedarf an USB-Hubs ist also da, vor allem an solchen, die das Notebook gleichzeitig auch laden können. Im ersten Test von 10-Gbit/s-Hubs vor drei Jahren gab es noch verschiedene Probleme [1], mittlerweile aber müssten die USB-Hub-Chips ja ausgereift sein – Zeit also für einen neuen Test.