Cloud-Schalter Der Vierfach-Taster von myStrom steuert Zwischenstecker und andere Module des Smart-Home-Anbieters – und per IFTTT auch Geräte anderer Hersteller.

Der Schweizer Hersteller myStrom liefert zu seinem in c’t 22/2022, S. 24 getesteten Zwischenstecker mit Messfunktion zahlreiches Zubehör. Eines davon ist der Button Plus. Das kleine Kistchen mit fünf Zentimeter Kantenlänge ist an allen vier Ecken mit einem Mikrotaster ausgestattet, hat einen per USB-C ladbaren Akku und funkt per WLAN (2,4 GHz) mit dem Heimnetz.

Der Taster unterscheidet zwischen einmaligem, doppeltem und langem Drücken, sodass man ihn mit insgesamt zwölf Aktionen belegen kann. Dabei schaltet er nicht nur myStrom-Geräte, sondern ist dank IFTTT und dem REST-API, beispielsweise für lokale Komponenten von Shelly, besonders universell im Smart Home einsetzbar. Für Google Home und Alexa gibt es zwar eine myStrom-Anbindung, der Button Plus ist hier allerdings noch nicht integriert.