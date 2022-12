Den Vogel abgeschossen Der neue Chef Elon Musk krempelt Twitter radikal um Elon Musks Einstand als neuer Twitter-CEO verlief äußerst chaotisch. Mittlerweile zeichnet sich langsam ab, in welche Richtung der Multimilliardär den Dienst entwickeln könnte – wenn Twitter die aktuellen Erschütterungen überlebt. Von Jo Bager

Dass sich Twitter unter seinem neuen Chef Elon Musk deutlich verändern wird, hatten Beobachter durchaus erwartet. Schließlich übte der Tesla-Gründer schon vor seiner Übernahme reichlich Kritik an dem Kurznachrichtendienst. Doch schon in seinen ersten beiden Wochen als neuer Twitter-CEO warf Musk einiges so gründlich um, dass viele mittlerweile befürchten, der Kurznachrichtendienst könne dauerhaften Schaden nehmen (siehe auch S. 3).

Für Musk scheint es elementar zu sein, dass Twitter neue Abonnement-Erlösmodelle entwickelt. Den weißen Haken auf blauem Grund neben dem Profilnamen, bisher Beleg für die Authentizität des Profils, hat Musk als eine seiner ersten Maßnahmen für 8 US-Dollar pro Monat käuflich gemacht (Twitter Blue). Resultat: Massenweise Fake-Profile.