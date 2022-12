Gekommen, um zu bleiben Pixel, Watt und Foldables: Die Smartphone-Trends des Jahres Smartphones sind ausentwickelt, langweilig und sowieso auf dem absteigenden Ast? Mitnichten, auch in diesem Jahr haben sich die nicht immer ganz so kleinen Alleskönner beeindruckend weiterentwickelt – und ein Ende ist nicht in Sicht. Von Steffen Herget

c't kompakt Selbst günstige Smartphones beherrschen längst alle Grundfunktionen, doch die technische Weiterentwicklung geht ungebremst voran.

Neue Techniken machen es möglich, den leeren Akku in wenigen Minuten komplett zu laden.

Android und iOS werden sich bei den Funktionen immer ähnlicher, Apple und Google inspirieren sich offenbar gegenseitig.

Smartphones sind für viele Menschen unverzichtbar, weil sie immer mehr andere Geräte in sich vereint haben: Sie sind Kompaktkameras, Navis und Diktiergeräte in einem, obendrein noch MP3-Player, Terminplaner und Notizblock, Spielkonsole für unterwegs und allwissendes Nachschlagewerk. Die Zeit der großen technischen Sprünge zwischen Modellgenerationen ist zwar vorüber, selbst günstige Modelle schaffen die wichtigsten Aufgaben und reichen für den Alltag meist locker aus. Doch im Smartphone steckt nach wie vor viel Potenzial, das die Hersteller freisetzen wollen, indem sie ihre Geräte ständig weiter verfeinern und besser machen.

Die technische Weiterentwicklung packen die Unternehmen nicht ohne Grund an: Die Märkte gelten als weitestgehend gesättigt, der Kampf um die Kundschaft tobt deshalb umso härter. Dass Newcomer es da schwer haben, ist eine Erfahrung, die unter anderem die Marken der chinesischen BBK-Gruppe in diesem Jahr machen mussten: Oppo und Vivo investieren hohe Summen als Sponsor von Fußball-Events – Oppo in der Champions League, Vivo bei der Welt- und Europameisterschaft –, kommen aber in Sachen Marktanteil kaum vom Fleck. Auch Realme, eine weitere Marke von BBK, tut sich schwer, in Deutschland Fuß zu fassen. Oppo kämpft zudem mit einem gewaltigen Klotz am Bein, denn ein Patentstreit mit Nokia führte dazu, dass Oppo-Smartphones in Deutschland seit August nicht mehr verkauft oder beworben werden dürfen. Zum Redaktionsschluss dieses Artikels gab es in dem milliardenschweren Zwist zwischen beiden Unternehmen noch keine Einigung.