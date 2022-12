Bild: Moritz Reichartz, NASA (2x), Universität des Saarlandes | Composing c't Die Zukunft lässt grüßen Highlights des Jahres aus Wissenschaft und Forschung DNA-Speicher, Asteroidenschubser, Quantencomputer: 2022 war ein Jahr imposanter Weltraumabenteuer und spektakulärer Forschungsprojekte. Von Arne Grävemeyer

c't kompakt Erfolge im Weltraum prägten 2022. Vor allem die Aufnahmen des James-Webb-Teleskops erweitern den Horizont der Menschheit.

DNA gilt als die Speichertechnik der Zukunft, aber die ersten DNA-Speicher sind bereits im industriellen Einsatz.

Im Wettlauf um den ersten leistungsfähigen Quantencomputer hält Europa eine Spitzenposition.

Das Jahr 2022 kann in die Geschichte eingehen als das Jahr, in dem die Menschheit erstmals einen Asteroiden aus der Bahn kegelte [1]. Das Projekt Double Asteroid Redirection Test (DART) startete bereits im November 2021, als eine Falcon-9-Rakete von Elon Musks Unternehmen SpaceX ein ungewöhnliches Raumfahrzeug ins All trug.

Das DART-Modul ist konzipiert als ein sogenannter kinetischer Impaktor. Es sollte mit Wucht auf einem anvisierten Asteroiden auftreffen und diesen durch möglichst hohe kinetische Energie von seiner Bahn abdrängen. Im Weltall angekommen rollte das Raumfahrzeug zwei 8,5 Meter lange Solarpanels aus. Die Energie des inneren Solarkraftwerks speiste einen Ionenantrieb, der aus 60 Kilogramm Xenongas geringste Mengen ionisiert und in einem elektrischen Feld beschleunigt. Der Rückstoß des daraus resultierenden Ionenstrahls ist direkt abhängig von der gelieferten Spannung aus den Solarpanels. Er erreicht bis zu 236 Millinewton. Diese Kräfte ließen die Geschwindigkeit des Impaktors Sekunde für Sekunde ansteigen, da kein Luftwiderstand die Reise wieder abbremste.