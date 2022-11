Bild: Volkswagen Ketchup-Time E-Autos: Start in die vollelektrischen 20er Ein bekannter Manager namens Dieter Zetsche bemühte in Sachen E-Autos einst das Bild einer frisch geöffneten Ketchup-Flasche: Zuerst stockt der Fluss, dann nach einigem Klopfen hat man mit einem Mal den ganzen Teller voll. It’s Ketchup-Time. Von Sven Hansen

Dass Autos in naher Zukunft vollelektrisch und mit Batteriespeicher unterwegs sein werden, hat sich schon länger herumgesprochen. Doch der Energiepreisschock macht 2022 zu dem Jahr, in dem das Thema E-Autos in der breiten Masse angekommen ist. Nicht etwa, dass Strom heutzutage zum Schnäppchenpreis zu haben wäre – doch die minütlichen Preiskapriolen, die Besitzer eines Verbrenners an den Tankstellen über sich ergehen lassen mussten, rückten die elektrische Alternative mit dem Holzhammer in den Fokus.

Das Interesse an E-Fahrzeugen war so groß wie nie, das Angebot eher rückläufig. Die Produktion der mit Elektronik vollgestopften Fahrzeuge geriet infolge des Chipmangels bei den meisten Herstellern ins Stocken. Lieferzeiten von 6 bis 12 Monaten sind noch heute eher die Regel als die Ausnahme. Dabei ist ein Jahr Wartezeit gerade im noch jungen Markt der E-Autos eine Ewigkeit.