Rauschen im Blätterwald

E-Book-Reader suchen nach Alleinstellungsmerkmalen

Bei Lesegeräten für elektronische Bücher hat sich nicht viel geändert – falsch! Denn tatsächlich probieren die großen Plattformbetreiber einiges aus. So stellte Pocketbook einen Reader mit farbigem E-Paper-Display vor und Amazon bringt Ende November den Kindle Scribe mit Stiftnotizen unters Volk. Was war und was kommt.

Von Michael Link