Vorsicht Kunde Nummernwechsel Amazons Missmanagement für Rückzahlungen Wie kundenfreundlich ein Händler ist, zeigt sich dann, wenn er mal Geld zurückzahlen soll. Eine geänderte Bankverbindung wird bei Amazon schnell zum Problem. Von Tim Gerber

Sylvia G. kauft regelmäßig bei Amazon ein. Im Januar 2020 erwarb sie dort einen Akkuschrauber. Doch wider Erwarten gab das Markengerät bereits anderthalb Jahre später seinen Geist auf. Deshalb reklamierte sie das Werkzeug Anfang Oktober 2021 beim Verkäufer. Ihre erste Rücksendung, wie die Kundin betont.

Am 6. Oktober erhielt sie die Bestätigung, dass das Gerät bei Amazon eingegangen sei. Und schon am 7. Oktober schrieb Amazon der Kundin, dass man ihr den Kaufpreis von knapp 171 Euro erstatten werde. „Die Erstattung erfolgt auf Ihre ursprüngliche Zahlungsart“, hieß es dazu. Deshalb machte die Kundin den Einzelhandelsriesen vorsorglich darauf aufmerksam, dass sie schon seit einigen Monaten ein neues Bankkonto habe, das sie auch in ihrem Amazon-Account hinterlegt und seither regelmäßig zur Zahlung ihrer Bestellungen genutzt habe. Den Akkuschrauber hatte sie aber noch von ihrem früheren Konto bezahlt.