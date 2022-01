Mit 240 in die Kurve Gebogener Spielemonitor Samsung Odyssey Neo G9 mit 49 Zoll Gamer werden an diesem überbreiten Bildschirm förmlich in ihre Spielewelt hineingezogen. Im Test lieferte das farbstarke 240-Hertz-Panel mit seinen 2048 Dimming-Zonen ein kontrastreiches Bild. Allerdings funktioniert die Immersion nicht in allen Genres. Von Benjamin Kraft

Zwei Dinge springen beim Erstkontakt mit dem Odyssey Neo G9 sofort ins Auge. Zum einen das retro-futuristische Design mit der glänzend weißen Rückseite, das die Sci-Fi-Ästhetik der Fünfziger- und Sechzigerjahre zitiert. Den spacigen Eindruck verstärkt der abschaltbare rückwärtige Leuchtring, der farbig strahlen oder pulsieren kann.

Zum anderen beeindruckt die extreme Krümmung von 1000R, die die wahre Breite – immerhin eine Bildschirmdiagonale von beinahe 125 Zentimetern – etwas verschleiert. Dennoch wirkt der Monitor riesig und nimmt nicht nur in der Breite viel Platz ein, sondern auch in der Tiefe; wegen seines großen, weit gespreizten Fußes sind es 41 Zentimeter. Es liegt eine Adapterplatte für eine platzsparende Anbringung an einer VESA-kompatiblen Tisch- oder Wandhalterung bei; die muss 11,9 Kilogramm Kampfgewicht standhalten können.