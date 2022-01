Der c't–Linux-Netzplan Mit welcher Linux-Distribution kommen Sie an Ihr Ziel?

Was kann welche Linux-Distribution? Statt einer unübersichtlichen Tabelle haben wir die Distributionen wie U-Bahn-Linien in einen Netzplan gezeichnet. Ihre Eigenschaften und Features sind die Haltestellen, die die Linien anfahren. Wählen Sie ein Feature aus, das Ihnen besonders wichtig ist und schauen Sie nach, welche Linux-Linien dort halten. Oder Sie folgen dem Streckenverlauf Ihres präferierten Linux-Systems. Hält dessen Linie an allen wichtigen Stationen?

Noch ein Hinweis: Mit genügend Geduld und Vorwissen bekommt man alle angezeigten Features auf allen genannten Distributionen zum Laufen (Ausnahme: 32-Bit-x86). Der Plan soll zeigen, was von Haus aus oder relativ einfach geht und wo der Fokus der verschiedenen Distributionen liegt. Wenn Sie bei einem Begriff nur Bahnhof verstehen, hilft Ihnen sicher einer der folgenden Artikel in dieser Strecke weiter. (ktn@ct.de)