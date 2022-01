Elektro-Cruiser Unterwegs im Mercedes EQS mit Hyperscreen Der Mercedes-Benz EQS führt nach langer Wartezeit Daimlers reine Elektro-Plattform ein. Im elektrischen Top-Modell konnten wir ausprobieren, was man von Mercedes’ Infotainment-Systemen in Zukunft erwarten kann. Von Clemens Gleich

Mercedes’ hervorragende Aerodynamik sorgte bei einer ersten Testfahrt im Sommer für erstaunlich niedrige Verbräuche auf dem Niveau viel kleinerer Autos. Bei konstant 130 km/h etwa liegt der Mercedes rechnerisch bei unter 20 kWh/100 km. Als wir den EQS 580 nun für einen längeren Zeitraum bei winterlichen Temperaturen bewegten, sah es mit den Verbrauchswerten ganz anders aus.

Im Mischbetrieb 180 Kilometer Autobahn (Tempomat 130) und Landstraße plus 40 Kilometer Landstraßen-Kurzstrecke ergab sich ein Brutto-Stromverbrauch am Stecker von 33,7 kWh/100 km. Netto am Bordcomputer zeigt der Wagen dabei 28,3 kWh/100 km an.