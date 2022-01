Systemmonitor mit Zuckerguss Darf es auch etwas mehr sein? Wir schauten uns das Werkzeug bpytop an, mit dem Nutzer auf einen Blick den Status des Systems erfassen und widerspenstige Prozesse beenden.

bpytop ist ein extravaganter Systemmonitor für unixoide Betriebssysteme. Er informiert Nutzer über die laufenden Prozesse und Systemressourcen wie die CPU-Auslastung und Belegung des Arbeitsspeichers. bpytop zeigt darüber hinaus den verbleibenden Speicherplatz der Laufwerke, die Lese- und Schreiboperationen (I/O), die Temperatur der Prozessorkerne sowie den Akku-Ladestand und die Netzwerkauslastung an.

All diese Daten visualisiert bpytop übersichtlich und farbenfroh in einer textlastigen Oberfläche, die sowohl mit der Maus als auch Tastatur bedient werden kann. Der Monitor sendet bei Bedarf SIGTERM-, SIGKILL- und SIGINT-Signale an aufsässige Prozesse. Poweruser passen den Systemmonitor über die Konfigurationsdatei oder über das grafische bpytop-Menü an ihre Bedürfnisse an.