Bild: Andreas Martini Grundwissen: WLAN Heimische Funknetze verstehen, Probleme selbst lösen Wenn der Netflix-Stream anfängt zu stocken und Downloads ewig benötigen, rätseln viele über die Ursache. Unser Ratgeber gibt Ihnen die Grundlagen, viele WLAN-Probleme selbst zu lösen, passend einzukaufen und Ihr Netz gigabittauglich zu machen. Von Andrijan Möcker

Kabellose lokale Netzwerke auf Basis des Standards IEEE 802.11, besser bekannt als WLAN (Wireless Local Area Network) oder Wi-Fi (Wireless Fidelity) haben sich innerhalb der letzten 20 Jahre weltweit in allen Bereichen des Lebens als das Mittel der Wahl durchgesetzt, um mobile und stationäre Geräte unkompliziert an ein Computernetzwerk und damit auch meist ans Internet anzubinden.

Die meisten Menschen benutzen WLANs täglich und ein privater Internetanschluss ohne WLAN-Router ist heute kaum noch vorstellbar – in der Regel bekommt man einen vom Anbieter dazu. Aber gerade im privaten Bereich, wo Fachwissen seltener ist als in Firmen, haken Funknetze regelmäßig – beispielsweise aufgrund störender Nachbarnetze oder schlechter Abdeckung. Doch Sie müssen kein Hochfrequenztechniker sein, um Ihre WLAN-Probleme in den Griff zu bekommen; lediglich etwas Verständnis für die Technik und ein bisschen Spaß am Ausprobieren ist nötig.