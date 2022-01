Bild: Andreas Martini Freie Nebenstrecken Alternative Wege für die Internetverteilung im Haus Kommt das Notebook nicht ins WLAN, muss das WLAN zum Notebook kommen. Leicht gesagt, aber schwer getan, wenn ein LAN-Anschluss für einen zusätzlichen Access-Point fehlt. Ist der Königsweg Ethernet-Kabel nicht realisierbar, bringt ein Umweg über andere Leitungssysteme das schnelle Netz näher heran. Manche Nebenstrecken taugen viel, andere weniger. Von Ernst Ahlers

Groß ist der Frust, wenn der Provider den Internetanschluss auf 1 Gbit/s beschleunigt hat, aber beim Notebook im Arbeitszimmer per WLAN nur ein Zehntel ankommt. In der Firma würde der Admin einen zusätzlichen Access-Point näher am Schreibtisch aufstellen, doch zu Hause mangelt es in der Regel an einem Gigabit-Ethernet-Port in der Nähe.

Falls es also irgendwie geht, verlegen Sie ein Ethernet-Kabel. Das ist auf Dauer preisgünstiger, als die Nebenstrecke zu aktivieren: Fast jedes Netzwerkgerät enthält einen LAN-Port von Haus aus, während man für die Ersatzwege zusätzliche Adapter anschaffen muss, die auch zusätzlich Strom verbrauchen.