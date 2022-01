Koloss mit Fistelstimme Diese spezielle GeForce RTX 3070 hat Asus zusammen mit dem Kühlerspezialisten Noctua als die leiseste High-End-Grafikkarte mit Luftkühlung entwickelt. Für das Ergebnis bittet der Hersteller kräftig zur Kasse.

Die GeForce RTX 3070 Noctua Edition OC ist technisch eine leicht übertaktete RTX 3070 mit einem von 220 auf 240 Watt ebenfalls erhöhten Energiebudget sowie mit 8 GByte Grafikspeicher. Das reicht etwa im 3D-Shooter Metro Exodus Enhanced für flüssige 62 Bildern pro Sekunde mit höchster Detailstufe inklusive Raytracing-Effekten in WQHD-Auflösung (2560 × 1440). Im Durchschnitt lag der Takt des Grafikchips bei rund 1865 MHz unter Volllast. Die Temperatur blieb mit ab Werk auf Quiet gesetztem BIOS-Schieber unter 60 Grad Celsius. Die Lüfter drehten dabei mit gerade einmal 860 U/min.

Die Noctua-Edition ist die dickste Grafikkarte, die wir je im Testlabor hatten. Gegenüber der schon nicht gerade kompakten Basis trägt der Kühler noch einmal 1 Zentimeter dicker auf und ist 1,2 Zentimeter höher. 4,3 Slots, so gibt Asus an, belege die 8,5 Zentimeter dicke Karte, was de facto drei zusätzlich zum PEG-Slot blockierte Steckplätze bedeutet. Für den Luftzug sorgen zwei Noctua NF-A12x25 mit 120 Millimeter Rahmenbreite im Noctua-typischen Rotbraun/Fleischfarben-Mix. Dank Standardgröße und -anschlüssen kann man sie auswechseln.