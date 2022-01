Schöner sammeln Craft: Notiz- und Informationsmanager für Apple-Systeme im Test Mit Craft sammeln Apple-Nutzer Notizen, Ideen und sonstige Inhalte strukturiert und optisch ansprechend. Wahlweise synchronisiert man mit eigenen Geräten, arbeitet mit anderen Nutzern an gemeinsamen Inhalten oder speichert ganz cloudfrei lokal. Von Stefan Wischner

Das von Apple mit dem „App of the year“-Award 2021 ausgezeichnete Craft für macOS, iOS und iPadOS ist gar nicht so leicht einzuordnen. Der Hersteller selbst spricht von einem „Werkzeug, um schöne Dokumente und Notizen zu erstellen und Gedanken zu teilen“. Das klingt nach einer Kreuzung zwischen Apples Notizen und Pages oder Word. Craft ist aber ein ganz eigenständiges Informationsverwaltungsprogramm. Es richtet sich an alle, die alleine oder im Team Informationen unterschiedlicher Formate und Quellen sammeln und strukturiert und optisch ansprechend aufbereiten wollen. Es eignet sich für die Rezeptsammlung und Kleinprojektplanung, für die Recherche und das Schreiben oder für Programmierprojekte und Dokumentationen und spricht damit Blogger, Journalisten, Autoren, Softwareentwickler, Schüler und Studenten gleichermaßen an.

Innerhalb einer hierarchischen Ordner- und Dokumentstruktur sammelt man Inhalte aller Art von Texten über Bilder, Videos, Links, Codeschnipsel, Stiftzeichnungen (allerdings ohne Handschrifterkennung) und Dateianhängen. Die oberste Ebene bildet der Workspace, in dem man beliebig viele Ordner anlegt und diese nach Wunsch mit Symbolen und Farben kennzeichnet. Ordner verzweigen sich in Unterordner oder enthalten Dokumente, die man – anders als in klassischen Editoren oder Textprogrammen – blockweise mit Inhaltselementen füllt. Ein Block kann Text, Bilder, Links oder untergeordnete Seiten in beliebiger Schachtelungstiefe enthalten und bidirektional mit anderen Blöcken verlinkt werden.