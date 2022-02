Großes Lichtspektakel LGs ultrahochauflösendes 8K-TV 75QNED999PB mit dimmbaren Mini-LEDs Das 75-zöllige Smart-TV beeindruckt durch schiere Größe, mit feiner Auflösung und enormer Strahlkraft. Das kontraststarke HDR-Display zeigte im Labortest aber auch Schattenseiten. Von Ulrike Kuhlmann

Mit der Produktbezeichnung „QNED“ stößt LG ins gleiche Horn wie Samsung: Nach LCD, LED, OLED und QLED jetzt also noch QNED – verwirrend. Bei LGs 75QNED999PB handelt es sich um ein 75-zölliges LCD-TV mit LED-Backlight, dessen winzige Dioden LG gezielt je nach Bildinhalt dimmt: An sehr hellen Stellen leuchten die Mini-LEDs mit voller Kraft, an dunklen sinkt ihre Helligkeit auf ein Minimum. Im Display sorgen Nanopartikel a.k.a. Quantenpunkte (QN) für die satten Farben, das „ED“ bezieht sich offenbar aufs Backlight aus Mini-LEDs. Die Zahl „99“ im Produktnamen weist auf die 8K-Auflösung hin, LGs 4K-Varianten heißen „91“. Die erste Zahl im Produktnamen (hier 75) nennt die Diagonale.

Das LCD-TV zeigt 7680 × 4320 Bildpunkte auf einer Bildfläche von 1,90 Metern Diagonale. Auffällig ist seine enorme Leuchtkraft im HDR-Betrieb von 1300 cd/m2 auf einem zu 10 Prozent weißen Bild; bei komplett hellem Schirm sind es immer noch gut 433 cd/m2. LG hat dafür nach eigenen Angaben 30.000 LEDs gleichmäßig im Rücken des Displays verteilt. Anhand von speziellen Testbildern konnten wir ermitteln, dass der Hersteller diese Leuchtdioden in 1920 Zonen ansteuert – horizontal sind es 60 und vertikal 32 Cluster.